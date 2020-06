On this day, la Lazio pareggia con l’Empoli e rischia la Serie C

On this day, è il 1 giugno 1986 e la Lazio tra le mura amiche dell’Olimpico non va oltre un noioso 0-0 contro l’Empoli

Lazio-Empoli 36^ giornata di Serie B. A tre turni dalla fine del campionato, i biancocelesti sono in cerca di disperati punti salvezza, mentre gli ospiti credono nella promozione in A.

Nonostante si affrontino la quart’ultima contro la quarta, la partita è equilibrata: i toscani colpiscono una traversa con Cecconi, ma la Lazio risponde con il palo preso da Caso e il tiro di D’Amico respinto miracolosamente da Drago. I ragazzi di Simoni avrebbero meritato un pizzico di fortuna in più ma non vanno dimenticati neanche i clamorosi svarioni difensivi non sfruttati dalle punte avversarie. Il punto conquistato contro l’Empoli non scaccia i fantasmi della C e la prossima trasferta di Catanzaro sarà decisiva per le sorti della Lazio.