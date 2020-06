On this day, la tripletta di D’Amico per la rinascita della Lazio

On this day, è il 6 giugno del 1982: D’Amico salva la Lazio dal baratro della retrocessione con una tripletta da manuale

Novanta minuti che valgono una stagione. Novanta minuti che valgono la storia. La Lazio incontra il Varese tra le mura di casa dello Stadio Olimpico, per uscire dal terreno vischioso della retrocessione: due punti o il baratro della Serie C la inghiottirà.

La squadra di Fascetti, alla penultima giornata di campionato, ha il destino ancora in bilico.

In pochi minuti gli ospiti si portano sul 2-0: Turchetta e Bongiorni spingono i biancocelesti verso la retrocessione. Solo l’orgoglio può innescare la reazione e la scintilla divampa nel petto di D’Amico che, da vera bandiera, prende in mano la Lazio e rimette in pari i conti. Prima con un rigore e poi con una punizione riporta la squadra davanti al suo futuro, prima della vera festa. Bisognerà aspettare il 73′, quando dal dischetto, sempre Vincenzo siglerà la tripletta della salvezza. Il primo passo verso la rinascita.