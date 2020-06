On this day, la Lazio schianta la Fiorentina per 5-0 nell’ultimo turno

On this day 20 giugno 1948, la Lazio supera agevolmente la Fiorentina in una gara priva di importanza ai fini della classifica

20 giugno 1947, la Lazio già salva affronta una Fiorentina senza ambizioni di classifica nel quarantesimo turno della Serie A 1947/48.

La gara inizia subito in discesa per i padroni di casa che, dopo 4 minuti, vanno in vantaggio con un autogol di Acconcia. Giornata decisamente storta per i viola che, al 26′, confezionano un altro autogol, questa volta con Caciagli. La Lazio continua a spingere e, al 30′, fa 3-0 con la rete di Penzo, seguita dal poker di Cecconi al 33′. Nel secondo tempo, i biancocelesti gestiscono la gara, forti di un vantaggio di quattro reti, salvo poi chiudere definitivamente le marcature con la rete di Magrini al 18′.