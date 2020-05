On this day, la Lazio perde con il Brescia in campo neutro

On this day, 23 maggio 1993: una brutta Lazio esce sconfitta dal Brescia nel campo neutro di Trieste per 2-0

È il 23 maggio 1993, la Lazio di Dino Zoff sfida il Brescia di Mircea Lucescu nel campo neutro di Trieste. Le ‘rondinelle’, a caccia di punti salvezza, partono forte e mettono all’angolo la Lazio per quasi tutta la gara. Dopo un primo tempo povero di occasioni, il Brescia passa al 52′ con il gol di Sabau. Inutili le contromosse di Zoff, i biancocelesti non sono in giornata e, al 73′, Hagi corona la sua grande prestazione con il gol del 2-0 che stende una Lazio mai in partita. Il Brescia può sperare nella salvezza, mentre per la Lazio di Zoff la qualificazione in Coppa Uefa rischia di svanire.