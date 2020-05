On this day, la Lazio agguanta la salvezza nel 3-3 contro il Palermo

On this day, il pirotecnico 3-3 di Palermo consegna la salvezza matematica alla prima Lazio di Lotito

On this day, 29 maggio 2005. Non inizia nel migliore dei modi l’era Lotito, che contro il Palermo cerca la salvezza matematica nell’ultima giornata della Serie A 2004/05.

La Lazio, guidata da Giuseppe Papadopulo, affronta il Palermo di Guidolin per centrare la salvezza in una stagione tutt’altro che positiva. La partita inizia ed il Palermo fa subito vedere la differenza di punti in classifica, passando in vantaggio dopo 3 minuti con Luca Toni. Al 43′ ci pensa Tommaso Rocchi, arrivato dall’Empoli nell’estate 2004, a pareggiare i conti. Nel secondo tempo, poi, accade di tutto: gli ospiti dominano per metà del secondo tempo, trovando il doppio vantaggio con Brienza al 61′ e di nuovo Toni al 65′. La Lazio non demorde, e riapre la gara con Bazzani al 71′. La gara resta in bilico fino all’ultimo, quando, all’88’, arriva la rete del pareggio di Muzzi. I biancocelesti ottengono così una salvezza sofferta, chiudendo al 13° posto in campionato.