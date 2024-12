Oliveira a Cagliarinews24.com: «Lotta Scudetto? Ci sono 4 o 5 squadre che possono giocarselo. La Lazio...»

Oliveira, ex calciatore di Serie A, ha parlato ai microfoni di Cagliarinews24 della lotta Scudetto nel massimo campionato italiano

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24, Luís Airton Oliveira Barroso ha parlato della lotta Scudetto in Serie A, la quale comprende anche la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ci sono 4-5 squadre in lotta a parte la Juventus che è un pochino più lontana ma sappiamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da una partita all’altra. Penso che l’Atalanta non mollerà, è una squadra inquadrata molto bene, e credo anche che l’Inter se la giocherà fino alla fine. Bisognerà vedere cosa faranno anche squadre come Fiorentina, Lazio e Juventus, il Milan è molto lontano a prescindere dal fatto che abbia una partita in meno. Penso che siano quelle 4 squadre più il Napoli che possono davvero giocarsi lo scudetto. Magari il Milan comprerà qualche giocatore perché in difesa sbagliano tantissimo! La Juventus ha perso punti contro squadre considerate piccole come il Cagliari ed il Venezia, quelle sono partite che loro dovrebbero chiudere dopo 45 minuti. Ora i bianconeri non sono ancora in grado di vincere le partite contro le squadre che si chiudono, Thiago Motta deve trovare una soluzione per giocare contro le “provinciali”, deve risolvere questa situazione. Detto questo penso che la Juventus potrà essere nel gruppetto di 5/6 squadre che si potranno giocare lo scudetto».

