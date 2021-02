Oddo: «L’Inter ha un vantaggio nella lotta scudetto. Il Milan…»

Massimo Oddo analizza la lotta Scudetto e vede l’Inter grande favorita per la vittoria finale: ecco le sue dichiarazioni

Massimo Oddo, ai microfoni di TMW, dice la sua sulla lotta Scudetto e parla del vantaggio dell’Inter di Antonio Conte.

INTER E JUVE – «Dover giocare una sola competizione è un vantaggio. La rosa è più ampia rispetto al Milan che però ha meritato di stare in testa per un lungo periodo. Juve? È tutto aperto, c’è tempo per rientrare».

MILAN – «Durante il campionato qualche passo falso è normale, il Milan ne ha fatti meno rispetto ad altri. Mi hanno colpito compattezza e organizzazione. In Serie A ci sono rose più forti quantomeno in quanto a lunghezza di organico. Parla sempre il campo».