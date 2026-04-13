Oddi: «Oggi vorrei vedere una Lazio che lotta senza regalare nulla!»

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, si è espresso in vista della gara odierna tra i calciatori viola e biancocelesti. L’analisi emersa

Sale la tensione per Fiorentina Lazio, gara in programma questa sera alle 20:45 e valida per la 32ª giornata di Serie A. A poche ore dal fischio d’inizio, a fare il punto sull’importanza della sfida è stato l’ex biancoceleste Giancarlo Oddi, intervenuto ai microfoni di Radiosei. Quest’ultimo ha condiviso le proprie sensazioni in vista di un match delicato, che può dire molto sulle ambizioni della squadra di Maurizio Sarri in questo finale di stagione. Per i capitolini sarà un banco di prova pesante, in un confronto che si preannuncia intenso e ricco di significati! Di seguito l’analisi:

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GARA ODIERNA – «La Lazio deve cercare di andare avanti in Coppa Italia, stasera vi è un match contro una Fiorentina che deve ancora trovare i punti per la salvezza! La sensazione è che sarà dura, anche se sulla carta ritengo quella di Sarri una squadra superiore rispetto a quella di Vanoli! Si gioca a Firenze, su un campo storicamente complicato per noi, sarà necessario passare per una prestazione fondamentale per portare punti a casa. La loro classifica rende la gara ancora più complessa».

PROBLEMI LAZIO – «Nel reparto offensivo la Lazio detiene sempre qualche problema, ma non si può andare a fare una brutta figura, anche perché poi rischi di risentirne anche per la sfida di Coppa. Vorrei vedere la prestazione di una squadra che lotta senza regalare nulla a nessuno. Di problemi, in questa stagione, già ce ne sono stati tanti. E’ necessario guardare solamente avanti».