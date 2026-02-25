Oddi: «L’Olimpico vuoto si riflette sul rendimento della squadra. Mi dispiace vederlo così»

Giancarlo Oddi, ex giocatore della Lazio, si è espresso in vista la partita di questo fine settimana tra il Torino e la squadra di Maurizio Sarri

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per commentare la situazione della squadra biancoceleste in vista della sfida contro il Torino. Un appuntamento che si preannuncia cruciale verso il quale si è espresso l’ex giocatore della Lazio. Le sue parole:

LAZIO, TORINO E BARONI – «Lazio e Torino sono due squadre con una storia importante. Mi dispiace per l’esonero di Baroni, mi ero congratulato con lui nella passata stagione quando stava facendo bene con noi poi però purtroppo quando le cose vanno male ci rimette il tecnico prima di tutti. Il Toro non merita quelle posizioni di classifica, non può competere per la salvezza».

LAZIO IN CRISI – «La Lazio sta avendo un calo. Ci eravamo ripresi, ora siamo un po’ in crisi. Questo non è dovuto solo al campo, ma anche a tutte le situazioni che si sono venute a creare. I calciatori risentono di tutto quello che sta accadendo. Vedere l’Olimpico deserto fa male. Capisco i tifosi, ma la squadra ne risente».