News
Fiorentina Lazio 1-0: battuta d’arresto per i biancocelesti! Decide la rete di Gosens
Fiorentina Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 32a giornata del campionato Serie A 2025/2026. Segui il match con noi!
La Fiorentina e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 presso lo stadio Franchi sotto la direzione del signor Michael Fabbri della sezione di Ravenna. La squadra allenata dal tecnico Paolo Vanoli affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la 32a giornata del campionato Serie A 2025/2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!
CRONACA FIORENTINA LAZIO 1-0
90’+7′ – Finisce il posticipo della 32a giornata!
90’+6′ – La Fiorentina cerca il raddoppio con Ndour! Il giocatore sfodera un mancino chirurgico che finisce di poco al lato
90’+4′ – Ammonito Pedro per fallo su Piccoli
90’+2′ – Ultime battute viola, Dodò crossa morbido trovando Fabbian, il centrocampista gira di testa ma non inquadra la porta
90’+1′ – Cartellino giallo per Piccoli per proteste
90′ – Isaksen prova in area viola, ma Balbo spedisce in corner
89′ – Segnalati 7 minuti di recupero
88′ – Occasione viola con Piccoli, ma Romagnoli sventa tempestivamente un potenziale pericolo
84′ – Vanoli effettua un’ulteriore sostituzione: fuori Fazzini, dentro Solomon
83′ – Giallo per Dodò per perdita di tempo
82′- Cross al bacio di Nuvo Tavares all’indirizzo di Ratkov, l’attaccante spizza di testa in porta, De Gea devia
80′ – Nuove sostituzioni per la Fiorentina: fuori Gosens, dentro Balbo
79′ – Nuova sostituzione effettuata da Sarri: fuori Taylor, dentro Ratkov
75′ – Occasione Lazio! Isaksen rientra sul piede e crossa all’interno dell’area viola trovando Noslin, l’olandese manda di poco fuori con un colpo di testa
73′ – Punizione per la Lazio dopo un un intervento ai danni di Isaksen. Sul punto di battuta Nuno Tavares che spara direttamente alto
70′ – Vanoli effettua il primo cambio della partita: fuori Rugani, dentro Pongracic
67′ – Nuovi cambi in attacco per i biancocelesti: fuori Dia e Cancellieri, dentro Isaksen e Pedro
66′ – Nessun rigore per la Lazio! Il contatto Mandragora-Noslin è ritenuto regolare
64′ – Chiamata Var: l’arbitro visiona l’episodio sul probabile calcio di rigore per un contrasto di Mandragora sull’attaccannte olandese
63′ – Cartellino giallo per Noslin per simulazione
58′ – Occasione Fiorentina! Mancino velenoso di Harrison sul secondo Palo, Provstgaard respinge, la palla ritorna sui piedi del giocatore viola che ritenta, Motta sventa in tuffo
57′ – Nuova occasione Lazio! Noslin è entrato bene in partita: l’attaccante olandese si libera ma spara alto con un destro potente sopra la traversa
54′ – Biancocelesti più arrembanti in questo secondo tempo! Tavares ci prova dalla distanza ma la retroguardia viola manda in angolo
50′ – La formazione biancoceleste prova a fare la partita e conquista un corner con Noslin! Batte dalla bandierina, Mandragora nel tentativo di liberare stava segnando nella propria porta
45′ – Squadre di nuovo in campo per questa seconda frazione di gioco! Intanto la Lazio compie i primi cambi: dentro Noslin e Dele-Bashiru, fuori Zaccagni e Basic
SECONDO TEMPO
45′ + 1′ Fine primo tempo! Le squadre stanno provando a fare la propria partita, ma i biancocelesti al momento sono sotto di un gol
45′ – Il quarto uomo segnala un minuto di recupero
43′ – Accelerazione di Zaccagni, punta la difesa avversaria con prepotenza, ma De Gea complica i piani
41′ – Gosens allontana la minaccia creata dal centrocampista olandese. Il giocatore viola è a terra, ma si rialza qualche istante dopo
39′ – Possesso palla per gli uomini di Sarri che studiano in maniera impeccabile la manovra. Taylor tenta l’imbucata, ma gli avversari provano a dare fastidio
31′ – Prima ammonizione della gara! A conquistare il giallo è Rugani per un fallo su Dia
27′ – Gol Fiorentina: è Gosens l’autore della rete. Su una ripartenza ideata da Fazzini il compagno ne approfitta e segna di testa
24′ – Grande palla messa da Dodo, ma la posizione di Lazzari si rivela vincente per evitare il pericolo creato
20′ – Fallo commesso ai danni di Zaccagni. E’ calcio di punizione per gli ospiti
18′ – Le compagini provano a studiare la manovra nelle zone nevralgiche del campo! Ritmi bassi al momento al Franchi
13′ – I viola si addentrano in area e calciano. Ottimo intervento di Motta che subisce pure un fallo
9′ – Cancellieri avanza senza paura verso la porta, ma la parata del portiere viola è decisiva. Nell’immediato i padroni di casa effettuano una ripartenza con Piccoli uomo chiave nella ricostruzione
4′ – Ulteriore chance preziosa per i biancocelesti! E’ ancora Zaccagni il protagonista che punta il primo palo dalla bandierina. De Gea lucido respinge, ma il capitolino tenta una conclusione che, però, non va a buon fine
2′ – Favolosooooo Zaccagni! Il capitano si imbuca in area con coraggio e senza pensarci due volte calcia verso lo specchio della porta! Paratona di De Gea
20:48 – Fischio d’inizio allo stadio Franchi! Via al delicato match tra la Fiorentina e la Lazio
PRIMO TEMPO
TABELLINO FIORENTINA LAZIO 1-0
GOL: 27′ Gosens (F)
AMMONIZIONI: 31′ Rugani (F), 63′ Noslin (L), 83′ Dodò (F), 90’+1′ Piccoli (F), 90’+4′ Pedro (L)
ESPULSIONI:
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani (70′ Pongracic), Ranieri, Gosens (80′ Balbo); Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini (84′ Solomon). A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic (45′ Dele-Bashiru), Patric, Taylor (79′ Ratkov); Cancellieri (67′ Pedro), Dia (67′ Isaksen), Zaccagni (45′ Noslin). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Belahyane, Przyborek. Allenatore: Maurizio Sarri
LA SQUADRA ARBITRALE
ARBITRO: Fabbri
1° ASSISTENTE: Vecchi
2° ASSISTENTE: Zingarelli
QUARTO UOMO: Perri
VAR: Paterna
AVAR: Aureliano
Ultimissime Lazio LIVE: biancocelesti sulle tracce di Sebastiano Esposito e le ultime sugli infortunati!
News
Vecino eliminato dalla Europa League: il sogno europeo svanisce con il Celta Vigo
Vecino e il Celta Vigo fuori dalla Europa League! Le ultime sull’ex centrocampista della Lazio sul suo percorso europeo con...
Lazio, riflessioni in vista della sfida contro il Napoli: Sarri gestisce il gruppo per la semifinale di Coppa Italia
Lazio, la gestione della rosa di Sarri in vista della delicatissima sfida di Coppa Italia: le ultime sulla formazione di...
Lazio, il gruppo squadra piange la scomparsa di Manninger: il comunicato sui social dei capitolini
Lazio, il cordoglio della squadra di Sarri per la tragica perdita dell’ex estremo difensore biancoceleste: le parole della società capitolina...