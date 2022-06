Oddi: «La coppia Acerbi-Romagnoli? Non il massimo, ma la Lazio...»

Giancarlo Oddi è intervenuto sulle frequenze di Radiosei per commentare il possibile arrivo di Romagnoli: le sue parole

Ai microfoni di Radiosei, le parole di Giancarlo Oddi:

«La Lazio deve cogliere l’opportunità di ingaggiare Romagnoli a prescindere dalla cessione di Acerbi. Lui è in uscita, alla lunga una soluzione si può trovare, ma il rischio di perdere il capitano del Milan se si temporeggia è alto. Ragionare in modo diverso sarebbe grave, poi è chiaro che oltre a Romagnoli mi aspetto un altro difensore con caratteristiche diverse che possa essere complementare. La coppia Acerbi-Romagnoli non sarebbe il massimo, manca un po’ di velocità. Su Patric continuo a pensare che possa rappresentare un ottima alternativa partendo dalla panchina. Carnesecchi comunque a prescindere dall’infortunio? Sono d’accordo, la Lazio investe su di lui anche per la prospettiva».