Oddi avvisa Sarri: «Preferire Anderson falso nueve anzichè Castellanos è un rischio»

Oddi, l’ex biancoceleste fa il punto della situazione sulla Lazio soffermandosi sulle scelte di Sarri in attacco

Intervenuto ai microfoni di Radiosei alla vigilia di Lazio-Frosinone, Oddi si esprime cosi riguardo i biancocelesti soffermandosi su Felipe Anderson e Castellanos: Le sue parole

ODDI – «Preferire Felipe falso nove a Castellanos sarebbe una mossa pericolosa, si rischia di perdere l’argentino. Non è possibile far giocare Felipe Anderson al posto di Castellanos. Non ne faccio un discorso tecnico, quanto mentale. Fare questa mossa nel momento in cui hai fuori Immobile, ti farebbe rischiare di perdere completamente l’argentino. Isaksen? Abbiamo visto cose molto interessanti prima dell’infortunio, è chiaro che adesso avrà ancor più possibilità di giocare vista l’assenza di Ciro. Deve sfruttare le occasioni che gli verranno concesse esattamente come prima dell’ultimo stop»