Nuovo allenatore Lazio, la tv tedesca esagera: «Klose non deve allenare quella squadra, i tifosi sono tutti fascisti!»

Nuovo allenatore Lazio, la tv tedesca esagera definendo fascisti tutti i tifosi biancocelesti e sconsigliando a Klose lo sbarco a Formello

Miroslav Klose, leggenda della Lazio, è stato vicino a diventare il nuovo tecnico biancoceleste dopo le dimissioni di Sarri. La TV tedesca, nella figura del giornalista Steffen Bohleber, ha però commentato la possibilità in questo modo durante la trasmissione quotidiana “2nach10” su Sport11:

PAROLE – «Sarebbe bello vedere Klose in uno dei migliori campionati d’Europa, ma il problema è il club. Conosciamo tutti i problemi con i tifosi fascisti. Klose non deve andare alla Lazio, io non ci andrei mai. Si dice sempre che non si deve mischiare il calcio con la politica, ma in questo caso va fatto perché quello è un club fascista. Quali tifosi? I fascisti?».