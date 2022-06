Nuova maglia Lazio 2022/2023, da Anna Falchi a Briga: chi sarà presente all’evento

Il 4 luglio a Piazza del Popolo ci sarà la presentazione della nuova maglia della Lazio per la stagione 2022/2023: ecco chi sarà presente all’evento

La Lazio ha annunciato che il prossimo 4 luglio ci sarà la presentazione della nuova maglia per la stagione 2022/2023. All’evento parteciperanno diversi volti noti dello spettacolo e non solo. Ecco di chi si tratta, come riportato dal comunicato ufficiale del club biancoceleste.

I PRESENTI – «In scena gli atleti biancocelesti con gli abiti ufficiali e i 15 outfit di Mizuno. Saranno i calciatori della Prima Squadra a vestire per la prima volta le attesissime maglie da gioco, disegnate e realizzate dal nuovo sponsor tecnico.

La serata, condotta da Manila Nazzaro, avrà tra gli ospiti Anna Falchi, Anna Foglietta, Mattia Briga, Andrea Casta e Francesco Capodacqua, mentre Tony Malco e Velia Donati canteranno gli inni storici della Lazio. Sono previsti contributi video anche di alcuni tra i più noti tifosi laziali.

La serata si concluderà con il concerto dei Dire StraitsLegacy, reduci dal tour che li ha portati in Sud America e nel Regno Unito».