Mercato Lazio, stallo per Cancellieri: il rinnovo si complica e si apre lo scenario cessione

Mercato Lazio, si complica il prolungamento del contratto per Cancellieri: l’attaccante potrebbe essere ceduto. Il punto

Il calciomercato della Lazio entra ufficialmente nel vivo, non solo per quanto riguarda i colpi in entrata ma anche sul fronte delle delicate questioni interne e dei rinnovi contrattuali. Una delle situazioni più calde e inaspettate delle ultime ore riguarda il futuro dell’esterno offensivo biancoceleste, il cui destino a Roma appare improvvisamente appeso a un filo.

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Fumata nera con la Lazio: Cancellieri non rinnova

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite un post sul proprio profilo ufficiale X, non c’è accordo per il prolungamento tra Matteo Cancellieri e la Lazio, almeno per il momento. I primi contatti tra l’entourage del calciatore e la dirigenza capitolina non hanno portato alla fumata bianca sperata, registrando una distanza significativa tra le parti. Questo stallo improvviso blocca di fatto le trattative per blindare l’ala classe 2002, aprendo crepe profonde sulla sua permanenza nella Capitale.

Scenari di mercato: Matteo Cancellieri può partire in estate

La rottura temporanea sul fronte del rinnovo cambia radicalmente i piani della società guidata dal presidente Claudio Lotito. Se la situazione non dovesse sbloccarsi nelle prossime settimane, il giocatore potrebbe partire quest’estate. Il club biancoceleste valuterà con grande attenzione le offerte che arriveranno sul tavolo della dirigenza