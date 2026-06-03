Inizia l’era Gattuso: oggi incontro a Formello con Lotito, poi la firma

Gennaro Gattuso incontrerà oggi a Formello Lotito per firmare il contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi anni

Il giorno tanto atteso è arrivato: la Lazio si appresta a voltare ufficialmente pagina e a dare il via a un nuovo ed entusiasmante ciclo tecnico. Come rivelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la giornata di oggi segnerà l’inizio formale di un’avventura che promette di infiammare la tifoseria biancoceleste.

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Il summit a Formello per la firma di Gattuso

Il quartier generale di Formello è pronto a trasformarsi nel teatro di un incontro decisivo. È infatti previsto per le prossime ore l’arrivo nel training center dell’ex campione del mondo Rino Gattuso. Il tecnico calabrese incontrerà il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per mettere nero su bianco il proprio futuro. L’accordo è ormai definito: l’allenatore si legherà al club capitolino per le prossime due stagioni, con un’opzione per un ulteriore anno. Un progetto a medio-lungo termine che testimonia la forte volontà reciproca di costruire qualcosa di solido.

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Le strategie di mercato condivise a Formello

La firma sul contratto, tuttavia, sarà soltanto il primo punto all’ordine del giorno. Una volta formalizzato l’accordo, il vertice a Formello si sposterà immediatamente sui temi caldi della programmazione sportiva. Il d.s. Fabiani e il patron Lotito si confronteranno a lungo con il nuovo allenatore per delineare le prime linee guida del calciomercato estivo, cercando i profili ideali per sposare l’identità tattica del mister.

Il nuovo precampionato pianificato a Formello

Oltre ai colpi in entrata e in uscita, il vertice societario servirà per definire i dettagli logistici della nuova stagione. Lo staff tecnico e la dirigenza stabiliranno le tappe del ritiro estivo e l’organizzazione delle amichevoli internazionali. L’avventura dell’ex ct sulla panchina della Lazio comincia ufficialmente oggi, con l’obiettivo condiviso di riportare l’aquila a volare alto.