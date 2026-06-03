Futuro Gila, svolta Real Madrid: i Blancos pensano a un ritorno del difensore

Futuro Gila, la concorrenza per il centrale non manca e spunta una novità clamorosa: il Real Madrid sta pensando a un suo ritorno. Le ultime

Il nuovo corso della Lazio sotto la guida di Gennaro Gattuso inizia con un diktat chiarissimo da parte del tecnico calabrese: blindare i gioielli della retroguardia. L’allenatore, atteso oggi nel centro sportivo di Formello insieme al suo staff per dare il via ufficiale alla sua avventura in biancoceleste, ha messo in cima alla lista delle priorità la permanenza dei pilastri difensivi della squadra.

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Il piano di Gattuso per trattenere Gila

Il nome attorno a cui ruotano le strategie del mister è quello di Mario Gila. Il centrale spagnolo, legato al club capitolino da un contratto in scadenza nel 2027, è considerato imprescindibile per la nuova proposta di gioco. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la dirigenza ha alzato un vero e proprio muro di fronte ai primi sondaggi di mercato. Per cedere il difensore, il presidente Claudio Lotito non è intenzionato a fare sconti e ha fissato una valutazione monstre di circa 30 milioni di euro, prezzo che serve a scoraggiare le pretendenti e a confermare la centralità del difensore nel progetto.

Il Napoli ci prova per Gila ma la concorrenza è totale

La resistenza della Lazio rischia però di innescare un lungo braccio di ferro estivo. Il Napoli sta spingendo con forte insistenza per assicurarsi il calciatore, individuato come il rinforzo ideale per la propria retroguardia. La corsa a Gila, tuttavia, non si limita ai soli azzurri: sulle tracce dello spagnolo si sono già mosse le principali big del nostro campionato, come Inter e Juventus, alle quali si aggiungono i fari accesi all’estero da parte di club di primissimo piano del calibro di Atletico Madrid e Chelsea.

L’ombra del Real Madrid sul futuro di Gila

A complicare ulteriormente i piani di permanenza a Roma c’è una suggestione che arriva direttamente dalla Spagna. Sullo sfondo, infatti, va registrato il forte interesse del Real Madrid, club nel quale il centrale è cresciuto calcisticamente. I Blancos stanno valutando seriamente l’ipotesi di riportarlo a casa, potendo contare su un vantaggio strategico non indifferente: la società di Florentino Pérez conserva infatti il 50% sulla futura rivendita del centrale, un dettaglio che potrebbe stravolgere i piani di mercato della Lazio.