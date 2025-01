Noslin, il biancoceleste pubblica il suo best moment sui social del 2024 – VIDEO

Noslin, l’ex Verona pubblica il suo best moment ripercorrendo l’annata appena terminata con un bel post sui social

Nonostante siano passati già 8 giorni, è ancora fresco il festeggiamento per il nuovo anno ossia il 2025. E con il nuovo anno come da tradizione non solo c’è un inizio nuovo ma si dimentica e si archivia tutto ciò che è di vecchio, sia che sia bello che brutto. Lo sa bene Noslin il quale alla luce della fine del 2024 pubblica un bel post ripercorrendo il suo best moment compresa la fase iniziale del suo percorso alla Lazio