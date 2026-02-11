Connect with us

Noslin nel post partita: «Sono contento! Dobbiamo andare avanti e vincere la Coppa»

Noslin
Noslin

Noslin è intervenuto nel post partita del match dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Le sue dichiarazioni

Tijjani Noslin si è espresso nel post partita del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia contro il Bologna. Vi riportiamo le sue parole rilasciate ai microfoni di Sportmediaset:

DOBBIAMO ANDARE AVANTI E VINCERE «Difficile parlare in italiano, sono molto felice per la nostra partita. La mia squadra mi ha supportato molto oggi, sono contento che abbiamo vinto che ho segnato e che siamo passati. Dobbiamo andare avanti e vincere la Coppa».

L’attaccante olandese, subentrato al posto dell’infortunato Pedro, è stato decisivo con il gol dell’1-1. Gol che ha consentito alla squadra di Maurizio Sarri di portare la sfida ai rigori e di vincerla!

