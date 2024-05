Nicola verso la Lazio: «Ecco cosa serve per la salvezza. Giocheremo contro squadre importanti». Le parole dell’allenatore dell’Empoli

Intervenuto in conferenza stampa dopo Empoli-Frosinone, Davide Nicola ha parlato delle prossime sfide di campionato, tra cui quella contro la Lazio. Queste le sue parole:

PAROLE – «Cosa serve per la salvezza? Aggiungerei, oltre alla consapevolezza, che dobbiamo mettere la qualità su più fronti. Sia mentalmente che tatticamente che dal punto di vista tecnico. Non vogliamo vivere di picchi, ridurli ti dà continuità da più punti di vista. Mi aspetto tre giornate finali di grande emozioni, giocheremo contro squadre importanti. Dobbiamo essere bravi a fare andare il corso delle cose come vorremmo».