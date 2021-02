Neuer teme Gignac: «Brutti ricordi con lui, cercheremo di tenerlo lontano»

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer ha parlato del rivale francese alla vigilia della finale del Mondiale per Club

Manca solamente un giorno alla finale del Mondiale per club, che vedrà sfidarsi il Bayern Monaco (prossimo avversario della Lazio in Champions League) e il Tigres. Alla vigilia del match, il portiere dei bavaresi Manuel Neuer ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulla rivalità con l’attaccante del club messicano, il francese André-Pierre Gignac.

«Abbiamo brutti ricordi di Gignac. Ma ora giochiamo con il club e non con la Nazionale. Gignac però non è l’unico giocatore, la chiave sarà la prestazione collettiva di tutta la squadra. Ovviamente è importante fermare gli esterni del Tigres. Cercheremo di allontanare Gignac dall’area di rigore in modo che non arrivi troppo vicino e che non abbia occasioni da gol»