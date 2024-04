Nesta torna in Serie A? Per l’ex capitano della Lazio ipotesi a sorpresa

Alessandro Nesta torna in Serie A? Per l’ex capitano della Lazio spunta anche un’ipotesi a sorpresa come allenatore

Alessandro Nesta sta svolgendo un ottimo campionato con la Reggiana in Serie B dopo due anni di fermo. Gli emiliani sono nel limbo tra zona playout (+5) e playoff (-4) e queste ultime gare saranno decisive. Per il futuro il club e soprattutto il ds Goretti vorrebbero trattenerlo e lo stesso direttore ha così parlato:

GORETTI: «La continuità è un valore importante tanto che la cosa migliore per una società sarebbe di trovare un allenatore che rimanga per tanti anni. Quando, però, si prende uno come Nesta si deve mettere in conto che possa rimanere due o tre stagioni al massimo».

Da qui, però, c’è da fare qualche valutazione. Dall’ottimo rapporto con Goretti (direttore anche a Perugia proprio con Nesta in panchina) potrebbe nascere un’opportunità importante di misurarsi in Serie A e al Monza c’è Galliani. Proprio colui, che ai tempi da calciatore, ha spinto con Berlusconi per strapparlo alla Lazio e portarlo al Milan. Un legame importante, ecco perché non è assolutamente semplice capire il futuro di Nesta anche se molto dipenderà da quello di Palladino. Lo scrive Tuttosport.