Nesta ultimo con il Monza: «Fare l'allenatore è una mia scelta. Abbiamo riflettuto e ora...»

Nesta e il suo Monza ultimi in classifica: l’ex Lazio commenta così la situazione del club brianzolo. Ecco cosa ha detto

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista di Torino Monza di Serie A. Le dichiarazioni dell’ex Lazio sulla situazione dei brianzoli.

RISCATTO – «Abbiamo riflettuto sulle ultime partite e soprattutto capire come migliorare le nostre prestazioni. Dobbiamo fare gol e massimizzare le occasioni che costruiamo. Siamo ultimi e siamo stati messi tutti in discussione. Rispetto ciò che è stato deciso. Il risultato è tutto e di conseguenza cambia il giudizio anche di ognuno di noi. Il mio percorso? Fare l’allenatore è una mia scelta, non me l’ha chiesto nessuno. Questo sport è la mia vita del resto. Anche il Toro non sta vivendo un periodo facilissimo e faranno la partita della vita. Sono una buonissima squadra».