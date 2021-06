Nesta: «Inzaghi ha lasciato un buco. Sarri ottima risposta a Mourinho»

Alessandro Nesta ha commentato l’arrivo di Sarri sulla panchina della Lazio e non solo: ecco le parole dell’ex capitano

Alessandro Nesta, ex capitano della Lazio, è stato oggi ospite al Corviale per l’inaugurazione dell’iniziativa ‘Calciosociale’ in collaborazione con Adidas. A margine dell’evento, ha rilasciato qualche dichiarazione:

LAZIO – «Inzaghi ha lasciato un bel buco. La Roma ha preso Mourinho, la Lazio Sarri: è un’ottima risposta».

EURO 2020 – «Il Ct ha creato un gruppo importante, sono curioso. L’Italia è pronta per questi Europei»

FUTURO – «Ho voglia di stare con la mia famiglia, tra Perugia, Frosinone e America sono stato tre anni lontano da loro. Poi valuterò».