Nesta: «Alessio Romagnoli è un difensore che ha più letture»

Nesta, l’ex difensore biancoceleste analizza i difensori del campionato soffermandosi in modo particolare su Romagnoli

Durante la diretta della Bobo Tv ha parlato Alessandro Nesta, il quale si sofferma su Romagnoli rilasciando queste dichiarazioni sul difensore della Lazio

PAROLE – Per me Alessio Romagnoli ha più letture, anche lui ha fatto bene a Sarri per il modo di difendere più di lettura che più di andare forte davanti, da solo, nell’uno contro uno