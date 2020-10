Nazionali, Sergej ancora in gol! Ciro a secco, male Vavro

Immobile a secco, Milinkovic ancora a segno, male Vavro.

Se Ciro Immobile rimane a bocca asciutta contro l’Olanda fallendo due nitide occasioni da gol (non comunque semplicissime), c’è chi segna ancora in Turchia. Sergej Milinkovic questa volta parte dal primo minuto in Turchia e nel primo quarto di gara apre le danze, finirà 2-2 con rosso finale al vecchio obiettivo Burak Yilmaz. Nuovamente titolare con la Slovacchia, Denis Vavro disputa un buon primo tempo chiuso sul 2-0 dai padroni di casa contro Israele, ma è autore assieme alla selezione di una ripresa da incubo che vede il risultato capovolgersi in virtù di una tripletta dell’ex Palermo Eran Zahavi.