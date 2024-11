Nazionali, non solo Guendouzi e Rovella: le ultime dagli altri campi

Nazionali ancora impegnati in questi giorni, non solo Italia-Francia, oggi è scesa in campo anche la Grecia di Mandas

In campo dal primo minuto in Italia–Francia c’è Matteo Guendouzi, in panchina invece l’altro calciatore della Lazio, ossia Nicolò Rovella. Non c’è solamente il big match di San Siro nel programma della Nations League.

Alle 18:00 infatti è scesa in campo la Grecia di Mandas, l’estremo difensore biancoceleste nella sfida contro la Finlandia vinta dai suoi per 0-2 è rimasto in panchina per novanta minuti.