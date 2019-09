Nazionali, bene Bastos con l’Angola. Vavro invece…

Nazionali, ecco come sono andati i biancocelesti impegnati nei match di ieri

In campo ieri due giocatori della Lazio: Bastos con l’Angola e Denis Vavro con la Slovacchia. I due difensori, hanno giocato entrambi dall’inizio: per il centrale africano una vittoria importante contro il Gambia per 1-0, match valevole per la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. La gara di ritorno ci sarà il 10 settembre e nuovamente il biancoceleste partirà dall’inizio.

Discorso diverso per lo slovacco Vavro che ha subito un poker nlla gara contro la Croazia, valida per gli Europei 2020. Vittoria netta dei croati che guidano il gruppo E a quota 9 punti, insieme all’Ungheria. Quarto posto, invece, per la Slovacchia a pari punti (6) con il Galles.