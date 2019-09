Nazionali – Acerbi, Immobile e Marusic in campo oggi. Correa titolare con l’Argentina

Nazionali, i biancocelesti impegnati tra oggi e domani

Giornata di Nazionali anche per i biancocelesti. Oggi infatti scenderanno in campo alcuni giocatori sia in match validi per qualificarsi agli Europei del prossimo anno sia in test amichevoli.

Immobile e Acerbi

Alle 18:00, ora italiana, la Nazionale di Mancini scenderà in campo per affrontare l’Armenia. I due biancoazzurri partiranno probabilmente dalla panchina.

Marusic

Nel match invece tra Montenegro e Ungheria in programma alle 20:45 il numero 77 dovrebbe partire dal 1° minuto.

Correa

Nella gara amichevole di domani tra Argentina e Cile sarà presente invece, nella sua prima apparizione dal primo minuto, anche Correa. Ad annunciarlo il Ct Scaloni in conferenza stampa.