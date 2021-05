Nazionale Italiana, il rinnovo di Mancini la scelta migliore

La notizia del lunedì è l’ufficialità del rinnovo per Roberto Mancini come Commissario Tecnico della Nazionale Italiana

Roberto Mancini ha rinnovato il suo contratto da Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri, a chiudere definitivamente il battage mediatico sul futuro del tecnico jesino, ora legato ai colori Azzurri fino al 2026.

Una firma che rende felici le parti in causa, a partire dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina. Il numero uno federale aveva sempre manifestato piena fiducia nella prosecuzione dell’accordo, mantenendo in qualche modo la promessa fatta e blindando il CT fino al 2026.

Cinque anni dunque ancora alla guida dell’Italia per il Mancio, il quale ha dunque deciso di legarsi per un nuovo quadriennio che ci condurrà ai Mondiali 2026, in programma nel Nord America tra Stati Uniti, Messico e Canada.

