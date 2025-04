Nazionale, arriva un altro rinforzo dalla Lazio Women: la scelta di Soncin per la sfida contro la Danimarca

Nazionale femminile: Soncin richiama una giocatrice della Lazio Women per sopperire agli infortuni: di chi si tratta

Continua non senza difficoltà il percorso dell‘Italia femminile che, dopo la sconfitta contro la Svezia, dovrà rinunciare anche a tre giocatrici per infortuni o motivi personali. In particolare si tratta di Martina Lenzini, Chiara Beccari e Valentina Giacinti che lasceranno il ritiro per fare posto a Federica D’Auria.

Arriva quindi un nuovo rinforzo dalla Lazio Women per la prossima sfida della Nazionale contro la Danimarca. Il difensore lascerà il raduno della Nazionale Under 23 ad Alicante e in serata raggiungerà la prima squadra per ritrovare anche le compagne Oliviero, Piemonte, Goldoni e Simonetti.