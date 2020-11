Nazionale, Acerbi dal 1′ sfida Lewandowski

Acerbi raggiunge la Nazionale e parte titolare: questa sera sfida alla Polonia di Lewandowski

A Reggio Emilia gli Azzurri scendono in campo per la quinta giornata di Nations League contro la Polonia. Qualche problema per Evani, costretto a rinunciare anche a Bonucci ma che ritrova Francesco Acerbi dal 1′. Il difensore biancoceleste, contrariamente a quanto accaduto per Ciro Immobile, ha potuto raggiungere gli Azzurri in ritiro, orfani anche del CT Mancini. Acerbi dovrebbe partire titolare al fianco di uno tra Di Lorenzo (in vantaggio) e Bastoni. Il difensore affronterà Robert Lewandowski. I due si erano già incontrati lo scorso 11 ottobre: Polonia-Italia terminò 0-0, con Acerbi che riuscì a contenere il fuoriclasse del Bayern Monaco. Oggi sarà una nuova battaglia.