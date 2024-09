Nations League, Montenegro-Galles 1-2: la partita di Marusic

Nations League, alla luce della vittoria del Galles contro i montenegrini ecco come è andata la gara del biancoceleste

Termina con un altra sconfitta per il Montenegro di Marusic la seconda sfida di Nations League, contro il Galles. A decidere l’incontro che condanna i montenegrini in ultima posizione sono state le reti di Moore e Wilson, mentre per quanto riguarda il giocatore della Lazio ha giocato 74 minuti per poi far posto a Vukcevic