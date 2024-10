Nations League, Galles-Montenegro 1-0: la partita di Marusic

Nations League, altra sconfitta per la nazionale montenegrina alla quale si complica il cammino nella competizione

A pochi giorni dal ritorno in campo in serie A, i giocatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali stanno mano mano concludendo i rispettivi impegni con le loro squadre di appartenenza. Uno di questi è Marusic, il biancoceleste però nel match contro il Galles terminato 1-0 che complica il cammino in Nations League, ha disputato solo la prima frazione di gioco sostituito da Vukceciv