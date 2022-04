Napoli Roma, a Insigne risponde El Shaarawy: partenopei a -4 dal Milan

Il big match di Pasquetta tra Roma e Napoli termina 1-1: al rigore di Insigne risponde sul finale il gol di El Shaarawy

Termina 1-1 il big match di Pasquetta, pareggio che significa 3° posto per gli azzurri a -4 dal Milan capolista.

In avvio contatto in area tra Lozano e Ibanez: rigore trasformato da Insigne. Pericoloso il messicano, traversa di Pellegrini dopo la deviazione di Osimhen. Nella ripresa Abraham spreca di testa, ci prova anche Mancini. Giallo a Zaniolo, diffidato e salterà l’Inter. Proteste Roma per il contrasto tra Meret e Zaniolo (rosso in panchina a Fuzato). Decisivo il neoentrato El Shaarawy al 91′. Giallorossi sempre a +2 dalla Lzio.