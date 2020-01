Lazio Napoli, partenopei non più in ritiro

Ieri sera Gattuso aveva annunciato un ritiro in vista della partita di Coppa Italia: oggi arriva il dietrofront da parte del tecnico

Dopo la cocente sconfitta del Napoli di ieri sera, Gattuso aveva comunicato ai media che la squadra sarebbe entrata in ritiro per ritrovare la compattezza del gruppo in vista della partita di Coppa Italia in programma martedì.

A quanto pare il tecnico avrebbe cambiato idea nelle ultime ore: secondo Gazzetta.it, questa mattina ci sarebbe stato un confronto costruttivo tra i giocatori e l’allenatore, che avrebbe portato il mister a modificare la sua decisione. Al termine della seduta sono tutti rincasati per darsi appuntamento a domani mattina. Gattuso pare sia convinto che in questo momento non serva il bastone, bensì la carota. Staremo a vedere se questa scelta porterà i suoi frutti nella gara contro la Lazio.