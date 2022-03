Napoli Milan: Osimhen e Leao, destinazione top player

Nel big match tra Napoli e Milan, si sfidano anche due fuoriclasse scuola Lille: Osimhen e Leao

Non sarà il Napoli Milan dei tempi di Maradona e Van Basten, ma poco ci manca. Perché l’atmosfera che si respira alle pendici del Vesuvio è quella delle grandi occasioni, di una supersfida che può davvero valere una porzione di Serie A.

Perché la crisi attraversata in febbraio dall’Inter ha di fatto rimesso in gioco un campionato che i nerazzurri sembravano poter comandare e che invece sarà tutto da scoprire. Ed è chiaro che per azzurri e rossoneri l’incrocio diretto può rappresentare il trampolino di lancio e la candidatura concreta per il ruolo di favorita, o di prima antagonista degli attuali campioni d’Italia.

Le grandi sfide sono terreno di caccia ideale per i grandi giocatori. Ragion per cui il mirino sarà puntato soprattutto su Victor Osimhen e Rafael Leao. Quasi coetanei (98’ il nigeriano, ’99 il portoghese) e accomunati non soltanto dallo strapotere atletico, ma anche dal passato in maglia Lille, laddove il napoletano di fatto sostituì il milanista.

