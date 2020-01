Napoli, Manolas: «Lazio squadra forte ma noi arriviamo a Roma per vincere»

Napoli, le parole dell’ex giallorosso Manolas alla vigilia della sfida di sabato sera contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport

Mancano meno di due giorni e la Lazio sarà di nuovo in campo: sabato alle 18 infatti si giocherà allo Stadio Olimpico il match col Napoli, valido per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Queste le parole del difensore Kostas Manolas, ex giallorosso, ai microfoni di Sky Sport:

«Questo per noi è un momento complicatissimo. Se ne esce solo vincendo, ma ora abbiamo una partita difficile contro una squadra in formissima come la Lazio. Ho giocato tanti derby, la maggior parte li ho vinti. La Lazio è una squadra forte, gioca da tanti anni con lo stesso allenatore e sta facendo una stagione straordinaria, ha battuto due volte la Juve. Sarà una partita complicatissima. Ma noi andiamo a Roma per combattere e vincere la partita»