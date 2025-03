Napoli-Lazio Women, le formazioni ufficiali della sfida

Condividi via email

Napoli-Lazio Women, a pochi minuti dalla sfida contro le azzurre ecco quali sono le scelte ufficiali dei due allenatori: le ultime

In attesa della Lazio di Baroni, alle 15 scendono in campo le ragazze biancocelesti di Grassadonia le quali hanno come obiettivo primario i tre punti contro il Napoli. A pochi minuti dalla sfida queste sono le scelte ufficiali

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Bacic; Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic, Giordano; Muth, Bellucci, Di Giammarino; Moretti, Andrup; Jelcic. A disp.: Manzo, Breitner, Kullashi, Sciabica, D`Angelo, Langella. All.: David Sassarini

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia