Napoli Lazio, la società: «Non commentiamo gli episodi, lottiamo uniti»

All’indomani di Napoli-Lazio, la società ha diramato una nota ufficiale per ringraziare i tifosi del sostegno

Con una nota ufficiale, il portavoce biancoceleste – Roberto Rao – ha richiamato a raccolta i tifosi dopo gli spiacevoli episodi che hanno scandito il match tra Napoli e Lazio.



«Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri.

È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti».