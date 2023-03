Napoli-Lazio, si scalda Milinkovic Savic: lo specialista dei big match

Nella fondamentale trasferta di Napoli, il popolo biancoceleste si affiderà al serbo Milinkovic Savic, un vero e proprio specialista dei big match

Giorni di preparazione per Sarri e la Lazio, in vista del match dello stadio Maradona contro il Napoli di Luciano Spalletti. Partita fondamentale per le sorti del campionato dei biancocelesti, che si affideranno ad uno dei loro uomini decisivi, il gioiello Sergej Milinkovic Savic.

Statistica interessante quella del serbo negli scontri diretti: come ci riporta il Corriere della Sera, 17 dei 64 goal realizzati dal Sergente sarebbero stati realizzati con le big del nostro campionato, quasi il 26% del totale. Con questa statistica, Sarri ed i tifosi laziali potranno sicuramente fare affidamento sulle qualità di Savic per la sfida alla capolista.