Napoli Lazio, Marcolin: «Ecco la chiave per battere i biancocelesti»

Le parole di Dario Marcolin sul match di stasera tra Napoli e Lazio, cruciale per la corsa a un piazzamento Champions

Intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, il doppio ex di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, ha detto la sua sul match di stasera tra partenopei e biancocelesti.

Le sue parole: «Dopo la sfida di stasera il calendario per il Napoli diventa più facile. Contro la Lazio diventa fondamentale vincere. Osimhen o Mertens? Preferisco il primo, più gioca più sta meglio, mentre il belga ha perso qualcosina, pur rimanendo decisivo se entra in campo nell’ultima mezzora. Contro l’Inter non è stato facile per Osimhen, aveva tre marcatori sui cross. Come si batte la Lazio? La chiave sarà far allargare i difensori sugli esterni, in modo da permettere gli inserimenti di Zielinski».