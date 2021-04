Napoli, Gattuso pensa ad un mini-turnover per il match con la Lazio

Nell’antivigilia del match di campionato tra Napoli e Lazio, il tecnico partenopeo Rino Gattuso pensa già ad alcuni cambi

Mancano solo due giorni ad un altro impegno della Lazio in questo campionato. I biancocelesti, infatti, scenderanno in campo al Diego Armando Maradona contro il Napoli giovedì alle 20.45, per la 32esima giornata della Serie 2020-2021. In attesa di novità sul fronte Superleague, questo sarà uno scontro diretto fondamentale per la corsa Champions.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rino Gattuso, tecnico dei partenopei, starebbe pensando ad un mini-turnover per questo match. Infatti, vista la squalifica di Diego Demme, a centrocampo potrebbe tornare Tiemoué Bakayoko, mentre in attacco sarebbero pronti già due cambi: Lozano al posto di Positano e Mertens centravanti, con Osihmen che si accomoderà in panchina.