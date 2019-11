Napoli, le dichiarazioni di Elmas in nazionale fanno infuriare la società

Napoli,il centrocampista macedone parla durante il silenzio stampa partenopeo e la società minaccia sanzioni

Ancora problemi per il Napoli, che rimprovera Eljif Elmas per via delle sue dichiarazioni sul suo percorso in azzurro ai microfoni macedoni. Secondo quanto riporta Gazzetta.it infatti, le parole del centrocampista hanno adirato la società partenopea per via della rottura del silenzio stampa imposto da Aurelio De Laurentiis. Questo è quanto è stato detto dal ragazzo sul Napoli e la sua prima stagione in Serie A:

«Non mi pesa essere il calciatore macedone più pagato di sempre, penso soltanto a lavorare il più possibile. Adesso sono concentrato sul Napoli, voglio fare bene, sono felice di giocare in Italia. Scudetto alla Juve? Ancora il campionato è lungo. Ho tanti obiettivi ma li tengo per me. Il Napoli è una delle migliori squadre del campionato italiano. Milan? Sarà difficile, ma faremo di tutto per conquistare i tre punti.»

