Munoz Lazio: l’obiettivo è CONVINCERE BARONI, questa la sua volontà per il ritiro

Dopo le visite mediche e la firma negli scorsi giorni, Cristo Munoz è a tutti gli effetti un giocatore della Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la volontà del ragazzo, arrivato dal Barcellona – come fatto in tempi recenti da Keita, Patric, Tounkara e Raul Moro – è quella di convincere Baroni nel ritiro estivo a dargli una chance in prima squadra senza passare dalla primavera. La volontà è quella di ripercorrere la stessa strada di Keita e Patric e diventare subito un riferimento per i biancocelesti.