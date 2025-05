Muller Lazio, sfuma del tutto la possibilità di portare il tedesco in Serie A? Le ultime sul trequartista del Bayern Monaco

La telenovela Muller Lazio potrebbe avere fine prima ancora di iniziare ufficialmente. Il giocatore tedesco negli ultimi mesi è stato diverse volte accostato alla Serie A ed al Club biancoceleste ma, stando alle ultime novità, il giocatore sarebbe più orientato verso altre decisioni.

In particolare, stando a quanto riportato da Florian Pettemburg attraverso il proprio account X il trequartista della Nazionale tedesca sarebbe più orientato ad accettare offerte dagli USA: A spingere molto per il suo acquisto è il Los Angeles FC che è determinato a chiudere la trattativa.

🚨🇺🇸 Los Angeles FC are determined to sign Thomas #Müller this summer.

The Bayern legend has already gathered information about the club and Major League Soccer.#LAFC want to make Müller one of the league’s absolute superstars and are hoping that the 2026 World Cup, with LA as… pic.twitter.com/wLn0QfDq0z

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 2, 2025