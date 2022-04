L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Lazio Sassuolo

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

51′ GOL DELLA LAZIO – Schema da palla inattiva affidato a Luis Alberto, che mette un pallone per l’inserimento di Milinkovic-Savic: la girata è sporca ma efficace, pallone in rete. In corso il check del Var per valutare la posizione del serbo…

52′ CONVALIDATO IL GOL – Dopo un lungo check, il gol viene convalidato! Lazio sul 2-0.