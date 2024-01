L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/24: moviola Lazio-Roma

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Roma, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Orsato.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Inizia il match

8′ Check per una sbracciata di Mancini su Castellanos, rimasto poi a terra. Per il Var non c’è niente di irregolare