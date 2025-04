Moviola Lazio Parma: Sacchi bocciato dai maggiori quotidiani sportivi. I voti dell’arbitro

Moviola Lazio Parma: Sacchi bocciato dai maggiori quotidiani sportivi. Tutti i dettagli

Di seguito le pagelle dell’arbitro del match tra Lazio e Parma. I voti dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT – 5 -“Tanti gli episodi in area, l’ultimo – Delprato-Romagnoli – lascia dubbi visti i precedenti (anche se per la CAN è stato corretto non assegnare il penalty) – poi più nello specifico – “Ricordate Theo Hernandez su Dodo in Fiorentina-Milan? Allora Pairetto assegnò il rigore e il VAR avallò. L’entrata di Delprato sulla punta dello scarpino destro di Romagnoli e pressoché simile, visti i precedenti sarebbe rigore. Ma Rocchi chiarì, in un incontro a Lissone, che quello rigore non era ed evidentemente Sacchi ha imparato la lezione”.

GAZZETTA DELLO SPORT – 5,5 – “Partita complicata, soprattutto nel finale. Prima, lascia correre un po’ troppo, non fischiando falli evidenti” – e sull’episodio al 94′ – “Al 94’ contatto dubbio tra Delprato e Romagoli che lo anticipa però con la gamba tesa: Sacchi lascia correre”.

TUTTOSPORT – 5,5 – “Nessun errore clamoroso, ma dà la sensazione di Jakub Ondrejka, 22 anni non avere mai la gara in pugno”.