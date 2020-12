MOVIOLA Lazio Club Brugge: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la sesta gara del Gruppo F di Champions League 2020/21: la moviola di Lazio-Club Brugge

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

26′ Calcio di rigore per la Lazio – Immobile entra in area e prova a superare in velocità Mata che lo stende malamente. Cakir non ha dubbi e concede il penalty ai biancocelesti.

34′ Che errore dell’arbitro – Bruttissimo fallo di Sobol su Lazzari, meriterebbe il secondo giallo e quindi l’espulsione, ma il direttore turco lo grazia

36′ Giallo inspiegabile ad Hoedt – Continua a collezionare errori l’arbitro che ammonisce, senza motivo, il difensore olandese

40′ Ancora Sobol – Il giocatore sbaglia ancora a prendere i tempi a Lazzari e lo atterra nuovamente. Stavolta, l’arbitro non tituba: doppio giallo edespulsione!